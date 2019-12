Samp, fine anno tempo di bilanci: se ne va un 2019 in chiaroscuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimo giorno dell’anno, tempo di bilanci. Il 2019 della Sampdoria va in archivio ed è arrivato il momento per tirare la così detta linea e vedere cosa è andato e cosa invece va rivisto. L'anno solare si è aperto con la formazione blucerchiata allenata da Marco Giampaolo al settimo posto in classifica con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e solo sei sconfitte. Il girone di ritorno si è aperto con il pareggio rocambolesco in quel di Firenze con il gol del 3-3 di Pezzella arrivato in pieno recupero. Da lì poi sono arrivate sette vittorie, una di queste il derby della Lanterna, altri due pareggi e nove sconfitte con la squadra posizionata al nono posto e Quagliarella capocannoniere con 26 gol realizzati.

Via Giampaolo e una stagione difficile - L'estate ha portato la separazione fra i blucerchiati e il tecnico di Bellinzona con l’approdo sulla panchina di Eusebio Di Francesco. Sullo sfondo una trattativa, estenuante, per la cessione del club al gruppo CalcioInvest capitanato da Jamie Sinan, Alex Knaster e Gianluca Vialli naufragata ad ottobre. Il mercato non ha portato i correttivi necessari ad una rosa nettamente indebolita dalle partenza di Andersen e Praet, a cui va aggiunto il mancato riscatto di Defrel, e la stagione è iniziata con solo quattro vittorie, con il derby unica nota lieta, tre pareggi e ben dieci sconfitte con la squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, distante un punto dal Brescia terzultimo, e già un cambio di tecnico all’attivo con la rescissione di Di Francesco e l'arrivo di Claudio Ranieri.

Ora il mercato - Il 2020 porta in dono il tradizionale mercato invernale che mai come quest’anno deve essere definito "di riparazione". C'è tanto da sistemare e tanto lavoro che attende il direttore sportivo Carlo Osti. A complicare i piani ci si è messo anche l'infortunio ad Alex Ferrari. Nell'immediato può essere impiegato anche Murillo ma è fuori da ogni dubbio che serva un difensore in più per colmare il vuoto numerico del centrale modenese. Cambiare il futuro è ancora possibile e far sì che il 2020 della Sampdoria sia migliore della fine del 2019 da incubo.