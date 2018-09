La nazionale di Roberto Mancini diramerà la lista UEFA per la gara contro il Portogallo solamente alla deadline, cioè alle 24 di stasera.

Beffa Napoli, Chiriches out: Ancelotti ne aveva bloccato la cessione

Ag. Cipriano: "Sogna la Lazio, ma in estate il Santos ha detto no"

Juventus, notizie positive della Bosnia: niente di grave per Pjanic

Monchi non si pente: "Dopo 16 mesi posso dirlo: Roma scelta giusta"

Juve, dall'Inghilterra: il Watford anticipa i bianconeri per Stuparevic

Fiorentina, dalla Spagna: sfida Atletico-Barcellona per Simeone

Fiorentina, ag. Simeone: "Due offerte importanti, ma sta bene in viola"

Roma e Milan, il Monterrey si inserisce per Pedro Guilherme

Cagliari, Romagna: "Col Milan per confermarci, obiettivo salvezza"

Mancini: "In Italia non c'è pazienza. La Polonia ha fatto due tiri"

Inter, si complica Areola: "In trattativa col PSG per il mio rinnovo"

Italia U21, Romagna: "Non siamo quelli della Slovacchia"

