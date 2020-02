vedi letture

Samp-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Duncan dal 1’. Ranieri con Quagliarella-Gabbiadini

Vero e proprio scontro salvezza a Marassi tra Sampdoria e Fiorentina che dopo le vittorie di ieri di Lecce e Genoa devono trovare punti per non restare invischiati nella lotta salvezza. Solito 4-3-1-2 per Ranieri che si affida a Quagliarella e Gabbiadini in attacco con Ramirez alle loro spalle, mentre dall’altra parte Iachini punta tutto su Chiesa, tornato al gol contro l’Atalanta sabato scorso. Al suo fianco Vlahovic. Sorprese a centrocampo nei viola, con Badelj e Duncan dal 1’.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru, Linetty, Bertolacci, Thorsby, Ramirez, Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic. All. Iachini.