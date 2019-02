Samp-Frosinone, formazioni ufficiali: Gabbiadini-Quagliarella dall'inizio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sampdoria e Frosinone scenderanno in campo alle 15, per il match valido per il 23esimo turno di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della partita:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Ciano. Allenatore: Baroni.