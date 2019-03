© foto di Insidefoto/Image Sport

Manolo Gabbiadini è intervenuto al termine del primo tempo tra Sampdoria e Atalanta. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "È una partita dura, lo sapevamo che sarebbe stato così. Si apriranno più spazi? Non lo so, ma dobbiamo continuare così per fare bene".