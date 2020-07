Samp, Gabbiadini al 45': "Pensiamo a noi stessi, non ci importa che il Brescia stia vincendo"

Tra i più positivi nella Samp nel primo tempo della sfida contro l'Atalanta, sullo zero a zero dopo i primi quarantacinque minuti, Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'intervallo del match: "Prepariamo sempre la partita in base all'avversario, ma pensiamo anche a noi stessi. Ci interessa poco che il Brescia stia vincendo. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo tenendo botta, ma mancano ancora quarantacinque minuti. Il modulo conta poco, importa come lo interpreti, i centrocampisti stanno facendo un grande lavoro e mi stanno dando supporto".