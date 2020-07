Samp, Gabbiadini: "Derby senza pubblico molto triste. Non pensiamo al Genoa in B"

Alla vigilia del derby contro il Genoa, l'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sarà un derby diverso senza pubblico. Si gioca anche prima della partita, nel riscaldamento, e giocarlo a porte chiuse sarà molto triste. Lotteremo per i nostri tifosi a casa".

Due derby e due gol per te.

"Penso sempre al prossimo, vogliamo fare bene e portare a casa i tre punti. Il primo che ho fatto è stato fortunato, un cross che nessuno ha toccato. Mi aveva consigliato di tirare così Mihajlovic. L'anno scorso non stavo benissimo, sono entrato a gara in corso ma era anche un po' arrabbiato per non aver giocato dall'inizio. Poi è andata bene".

Questa volta vincere il derby potrebbe voler dire anche mandare in Serie B il Genoa. Ci pensate?

"Non c'è questa motivazione, pensiamo a noi stessi e non guardiamo la classifica. Vogliamo fare la nostra partita a prescindere dalla posizione dove siamo noi e dov'è il Genoa. Vincere il derby è una goduria per tutti, per noi e per i tifosi".