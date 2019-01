Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita con la Fiorentina: "Mi aspetto molto da me stesso, conosco le mie qualità. Voglio dare il massimo per raggiungere l'Europa. In Inghilterra i primi sei mesi ho avuto alti e bassi, ora sono felice qui".