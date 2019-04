© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha commentato il ko contro il Torino (2-1) arrivato nel turno infrasettimanale di Serie A: "Non è finito nulla, siamo a tre punti. Mancano otto partite, quindi è ancora lunga. Abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo fatto il loro gioco. Anzi, non abbiamo giocato. Siamo finiti per fare quello che volevano loro e ci hanno messo sotto. Abbiamo avuto la sfortuna di trovare il gol troppo tardi, a sette minuti dalla fine… difficile tirarla su. Se fosse arrivato prima, magari ce l’avremmo fatta. Prendere gol in partite come queste ti ammazza: e noi lo abbiamo preso in dieci. Ma ormai è andata così. Sabato abbiamo un’altra partita, dobbiamo solo recuperare le energie per trovare i tre punti. Fatica? Siamo preparati per giocare ogni tre giorni, non è un problema. Oggi male, sabato scorso è andata bene e speriamo la prossima vada meglio ancora", le parole riportate dal sito ufficiale del club blucerchiato.