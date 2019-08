© foto di Imago/Image Sport

Renato Sanches è il primo obiettivo per il centrocampo del Lille, un'operazione che spinge con decisione Thiago Maia verso l'Italia. Il centrocampista brasiliano infatti è da giorni nel mirino di Sampdoria e Genoa, con i blucerchiati che nelle ultime ore hanno superato i cugini per la firma del calciatore in uscita dal club francese. Il Lille prima dovrà cedere l'ex Santos per chiudere l'acquisto del calciatore del Bayern. A riportarlo è L'Equipe.