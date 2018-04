Samp, già individuato il sostituto di Praet: è il croato Majer

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, la Sampdoria avrebbe già individuato il sostituto del centrocampista belga Dennis Praet, destinato alla partenza al termine della stagione. Il club ligure si sta muovendo per mettere a disposizione di Marco Giampaolo il talentuoso Lovro Majer, trequartista croato classe 1998 in forza alla Lokomotiv Zagabria. Il giocatore è seguito da tempo e stavolta i blucerchiati potrebbero fare sul serio e chiudere la trattativa per una cifra di poco superiore ai 5 milioni di euro.