Samp, Giampaolo: "A fine stagione faremo il punto. Servono idee chiare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla alla vigilia della gara contro la Spal anche del suo futuro. "Quando andrò a parlare col presidente dovrò avere le idee chiare come ad ogni fine di stagione. Questo è un calcio dove si corre e bisogna essere competitivo. Faremo il punto della situazione per trovare le convergenze a 360°. Non c'è rabbia, astio e rancore ma devo avere le idee chiare. Se vi anticipo gli argomenti? No. L'argomento è la partita di domani e sulla partita di domani costruisco il castello. Abbiamo altre problematiche, devo risolvere il problema del mio staff tecnico perchè Rapetti ci lascerà ed è una gran perdita. Lo stesso Conti è appetibile da altre squadre e bisogna resistere all'attacco degli indiani".