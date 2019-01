Samp, Giampaolo: "Adattamento per Gabbiadini? E' pur sempre calcio..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, commenta in conferenza stampa l'arrivo in blucerchiato di Manolo Gabbiadini. "Non cambia nulla davanti, gioca lui o Defrel. Giocherà, ma non so se dall’inizio. Se gli servirà un periodo di adattamento? È pur sempre calcio, alcuni concetti si imparano anche stando in campo. Io devo cercare di inserire un calciatore all’interno di una conoscenza collettiva e in determinate situazioni di gioco".