Samp, Giampaolo allo scoperto sul futuro: ora la palla passa agli altri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo tanto silenzio, alla fine Marco Giampaolo è uscito allo scoperto. "Non mi va bene un'altra stagione per essere anonimimi, il club alzi l'asticella o vado via" : parole pesanti e anche pensate, dopo il pirotecnico 3-3 tra la sua Sampdoria e il Parma, dopo che in settimana si è parlato molto di quello che sarà il suo futuro.

Adesso la palla passa in mano alla società, ammesso che quella di Giampaolo non sia la voce di chi ha già scelto di cambiare aria, a prescindere dalle contromosse. Anche perché, in questa fase, è difficile dire come possa muoversi Ferrero, considerate le tante e costanti voci su un altro tema caldo in quel di Genova, la cessione spesso ventilata e su cui si attendono novità di qui a un mese.

Via dalla Samp, le strade in questo momento sono due, ma potrebbero essere anche di più: Milan o Roma, le più concrete. Di uno scenario legato a doppio filo a Gasperini, perché il passo avanti che Giampaolo chiede ai blucerchiati l'Atalanta l'ha già compiuto e molto potrebbe dipendere da cosa deciderà il tecnico di Grugliasco. Ma anche Conte, che è l'obiettivo principale di qualsiasi presidente in questo momento. Nella Capitale, poi, c'è anche la Lazio non più così convinta di andare avanti con Inzaghi. Tanti ballerini, tutti pronti a fare la propria mossa in vista del valzer estivo. Giampaolo, per usare una metafora in tema, ha messo le scarpette.