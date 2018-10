Samp, Giampaolo: "Atalanta ha qualità. Defrel sta bene, Murru cresciuto"

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta a Bergamo.

Il tecnico blucerchiato s'è soffermato sulla notizia delle sei convocazioni di giocatori blucerchiati in Nazionale: "Le convocazioni in nazionale sono una soddisfazione individuale per i calciatori, ma anche una soddisfazione collettiva per il club e l'ambiente. Il peso dei nazionali deve essere determinante per la squadra".

Sulla trasferta di Bergamo: "L'ambiente domani non mi preoccupa: non credo alle compensazioni arbitrali e gli arbitri hanno un elevato livello di professionalità. La partita però di per sé è difficile: l'avversario è forte, ha lottato negli ultimi due anni per l'Europa League e lo rispetto".

La retroguardia blucerchiata al momento è una delle migliori in Europa: "Le partite giocate sono poche per fare un'analisi concreta sulla fase difensiva e sui gol subiti: al momento il dato è positivo e ce lo teniamo stretto".

Le ultime sulle condizioni dei blucerchiati: "Defrel sta bene: è abile e arruolato, Saponara è guarito, ma non si è mai allenato con noi, lo riavremo dopo la sosta".

La crescita di Murru e le condizioni di Tavares: "Murru è cresciuto rispetto alla scorsa stagione perché è migliorato in settimana, Tavares è in crescita".

Sui centrali: "Andersen è un giocatore forte, Tonelli arrivava da un periodo d'inattività e sta ritrovando la forma ottimale, Colley è arrivato in estate e ha bisogno di una fase di adattamento al nuovo campionato e Ferrari si allena bene".

Le insidie legate al match con l'Atalanta: "L'avversario ha qualità e forza fisica: con le squadre di Gasperini è sempre difficile giocare, perché altera i tuoi equilibri. Bisogna affrontarlo con grande attenzione e noi ci siamo preparati al meglio".