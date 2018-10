Samp, Giampaolo: "Champions? La classifica accresce l'autostima"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Samp espugna l'Atleti Azzurri d'Italia e vola in classifica. Questa l'analisi di Marco Giampaolo a Sky Sport: "È stata una partita difficilissima, in un campo ostico, contro un'Atalanta che ritengo sia forte. Il risultato è importante per noi, solitamente non parlo mai dopo la partita con i ragazzi, ma approfitto delle telecamere per complimentarmi con loro. Sampdoria da Champions? È una domanda che mi aspettavo alla fine (ride, ndr). La classifica è importante per accrescere l'autostima, per credere in noi stessi. Abbiamo undici o dodici nazionali, il lavoro della Samp continua, speriamo di proseguire nel nostro percorso di crescita. Solitamente subiamo la fisicità perché siamo portati a giocare, oggi anche il campo non lo permetteva, l'Atalanta si attacca all'uomo contro uomo, anche se lascia l'uno contro uno in difesa. Abbiamo concesso il giusto, è la prima gara alle quindici per noi quest'anno, diversi cambiamenti rispetto al solito. Non incido mai sul mercato, non conto nulla. La cessione di Zapata è stata un'opportunità per il club, non una mia decisione. Lui ha anche migliorato il suo ingaggio, è stata un'opportunità anche per lui. C'è stata la necessità di sostituirlo e Defrel era un profilo che mi piaceva. Abbiamo dovuto sostituire anche Torreira e Ekdal mi piaceva, anche se l'avevo un po' perso. Il fatto che abbia maturato la sua esperienza internazionale accresce il livello della rosa. La mentalità è qualcosa che non compri, le grandi squadre insegnano. Complimenti ai giocatori che alleno da due anni, perché sono trascinanti, mi consentono di saltare degli step".