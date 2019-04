Samp, Giampaolo: "Col Torino gara decisiva per la corsa Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato al sito ufficiale in vista della sfida esterna contro il Torino: "La partita contro il Torino è decisiva sì, ma per la Champions, non per l'Europa League. Poter parlare di una partita decisiva per la Champions il 2 di aprile è tanta roba, un bel passo per noi. La vittoria col Milan ci ha dato entusiasmo e autostima, questo tipo di vittorie ti aiuta a credere di più in te stesso. Ci ha tolto energie psicofisiche ed è per questo che abbiamo deciso di partire per il ritiro due giorni prima per recuperare le energie. Avevamo già programmato questa settimana perché la squadra ha bisogno di recuperare sul piano fisico e mentale. La gara contro il Milan è stata molto intensa, la partita più dura del campionato. La necessità è dunque recuperare. Sarà una partita difficile, è una squadra costruita per tornare in Europa. Ha rinunciato a cedere tanti calciatori per ottenere un obiettivo. Si sono permessi anche il lusso di non cedere Belotti. Stanno programmando da tempo. E' una squadra che prende pochi gol, che subisce poco e dunque sarà una partita tosta e complicata. Sarà un tour de force per la Sampdoria, sarà impegnativo. Qualche cambiamento se lo farò è per evitare il rischio infortuni. Cambierò chi ha speso troppo. Sappiamo chi può spingere e chi deve rifiatare. Abbiamo degli allert e le scelte le farò in base a questo. Giocheranno gli undici che penso stiano meglio sul piano fisico e farò così anche domani a Torino".