Samp, Giampaolo: "Con la Spal per chiudere un cerchio, voglio verifiche"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della gara contro la Spal, oltre che di futuro e prospettive, Marco Giampaolo ha parlato anche della partita che attende la sua Sampdoria. "La SPAL farà la sua partita, vorrà vincere per raggiungere la salvezza. Il mio focus non è orientato in direzione della SPAL. Interessa a fare quelle verifiche. Mi interessa chiudere il cerchio, avere argomentazioni, avere un dibattito diretto con il club per capire come muoverci".