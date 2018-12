© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato così alla vigilia del match di domani in casa della Juventus: "È una sfida quasi impossibile, dico quasi perché poi tutto può succedere nei 95 minuti di gioco. Fa piacere che in campo ci sia anche Cristiano Ronaldo, mi sarebbe dispiaciuto se Allegri l'avesse lasciato fuori proprio contro di noi. Fossi un nostro difensore sarei stimolato dall'affrontarlo perché la Juve ha tanti campioni, lui però è straordinario. Quagliarella? È il nostro Ronaldo, ma vorrei dire che è il nostro Quagliarella... Fabio è straordinario, è quasi coetaneo di Cristiano ed è un grande esempio per noi".