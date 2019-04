Samp, Giampaolo: "Corsa all'Europa c'è ancora. Il derby non ha prezzo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Genoa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato anche della corsa all'Europa: "La corsa c'è ancora. Il piatto è ricco: il derby, i tre punti per stare aggrappati a quell'obiettivo che ci vede attardati un po' dopo la sconfitta di domenica scorsa che ci ha lasciato tanta rabbia perché il calcio è una grande bugia. A cosa rinuncerei in cambio di una vittoria nel derby? Sono disposto a pagare qualsiasi cosa (sorride ndr). Il derby non ha prezzo".