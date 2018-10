Samp, Giampaolo: "Dato positivo dietro, ma è presto per fare un'analisi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta a Bergamo. La retroguardia blucerchiata al momento è una delle migliori in Europa, questo il pensiero dell'allenatore doriano: "Le partite giocate sono poche per fare un'analisi concreta sulla fase difensiva e sui gol subiti: al momento il dato è positivo e ce lo teniamo stretto", ha detto.