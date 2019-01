Samp, Giampaolo: "Davanti quattro punte, il campo deciderà le gerarchie"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese. "Aver riconosciuto di aver fatto una gara sotto le nostre qualità è un messaggio culturale ma c'è il rischio che venga tutto enfatizzato. In un campionato tutte le squadre di Italia, tranne la Juventus che vince sempre, hanno delle partite al di sotto delle proprie qualità".

Sull'Udinese. "Erano partiti benissimo in campionato, hanno qualità, chili, sono forti nell'uno contro uno e credo che la classifica non gli stia rendendo giustizia. Sarà una gara complicata".

Sul momento. "In settimana abbiamo perso due giocatori importanti, Caprari e Sala. L'attacco? Davanti abbiamo quattro giocatori, le gerarchie le deciderà il campo. Il mercato? Non ne parlo più, sentite Osti".

Su Gabbiadini. "Non cambia nulla davanti, gioca lui o Defrel. Giocherà, ma non so se dall’inizio. Se gli servirà un periodo di adattamento? È pur sempre calcio, alcuni concetti si imparano anche stando in campo. Io devo cercare di inserire un calciatore all’interno di una conoscenza collettiva e in determinate situazioni di gioco".

Sulla formazione. "Domani è la partita di responsabilità collettiva. Linetty si è aggregato ieri con noi, ma l’ho visto bene. Sarà uno spunto di valutazione, Barreto purtroppo non ha recuperato".