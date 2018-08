Samp, Giampaolo: "Defrel e Linetty stanno meglio. Ekdal deve crescere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della del debutto in campionato contro l'Udinese, il tecnico della Sampdoria - Marco Giampaolo - ha parlato anche della condizione fisica di alcuni giocatori: "Defrel, Bereszynski, Linetty e Kownacki? Stanno meglio rispetto a prima. Adesso Saponara e Tonelli sono nella condizioni degli altri prima. Saponara sta meglio perché qualche amichevole in più l'ha fatta. Tonelli ha giocato meno anche se lui è un giocatore di grande spirito e grande efficacia fisica. Ci sarà modo e tempo per migliorare le condizioni di tutti. Saponara quello un po' più pronto? Ha giocato una vita in quel ruolo, conosce tutte le sfaccettature. Non è un problema tattico così come con Tonelli. Ekdal lo stiamo inserendo. Albin è un altro giocatore che deve crescere sul piano fisico. Siamo in una situazione in cui la squadra ha grandi margini di miglioramento".