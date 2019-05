Samp, Giampaolo: "Defrel recuperato. Domani gioca Rafael"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha dato alcune indicazioni di formazione, in vista della gara contro il ChievoVerona, nella conferenza stampa di vigilia: "Defrel fino all'altro ieri ha lavorato differenziato. Si è allenato in gruppo da ieri ed è stato convocato. Idem Ronaldo che è rientrato solo stamattina. Volevo farlo giocare ma non posso visto che si è allenato stamattina. Ho un'idea di far giocare Tavares, ho un'idea di far giocare Praet play ma voglio rivederla. Se gioca Praet play, Barreto giocherà con a sinistra uno fra Jankto e Linetty. Se gioca Ekdal ci sarà Praet a destra e uno fra Jankto e Linetty a sinistra. Trequarti gioca o Defrel o Ramier. E la formazione è fatta con Rafael in porta".