Samp, Giampaolo: "Derby da vivere fra emozioni e grande lucidità"

Marco Giampaolo, tecnico del Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport prima del derby contro il Genoa: "Il derby dopo la tragedia del Ponte Morandi? Il calcio è una cosa, la tragedia è un'altra. Bisogna distinguere. Spero che i genovesi possano vivere queste gare con lo spirito giusto. Il derby è facile da preparare, per il coinvolgimento che arriva dai tifosi. Chi lo ha giocato deve trasmettere le emozioni a chi non lo ha fatto. In ogni caso serve lucidità e mente fredda. Bisogna viverlo ma non inficiando la prestazione. Ferrero presente alla rifinitura? Ha assistito e ha salutato squadra. Cerezo? E' un grande campione, mi ha fatto piacere. Il derby deve essere giocato in maniera seria (ride, ndr). Favoriti? Non ci sono nel derby, perché è una gara che vive a se, ma sicuramente può resettare i precedenti risultati negativi. Duelli in campo nel derby? La differenza la fa la qualità dei giocatori. Sono queste le cose che spostano gli equilibri. Chi toglierei al Genoa? I miei li reputo sempre i migliori, non penso a quelli degli altri club".