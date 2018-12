Samp, Giampaolo: "Dubbi sul rigore. Abbiamo saputo soffrire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha analizzato il pari agguantato al fotofinish dalla Sampdoria sul campo della Lazio ai microfoni di DAZN: "Gol al 99'? Forse mi è successo una volta, ma stasera è ancora più bello. La squadra non meritava di perdere. Ho dei dubbi sul rigore assegnato, credo che in precedenza ci fosse un fallo su Andersen. La squadra non ha mai mollato, abbiamo disputato un gran primo tempo, nel secondo abbiamo saputo soffrire contro una Lazio molto forte. Il calcio regala e stasera mi ha regalato una grande gioia con il pareggio di Saponara. La Lazio è una squadra forte nell'uno contro uno, nella contrapposizione fisica, ha strapotere fisico. Noi siamo più leggeri e agili, e fino a quando abbiamo sfruttato l'agilità e la qualità siamo stati in gara, poi abbiamo subito questo strapotere, per questo ho messo Kownacki. La Samp mi è piaciuta tecnicamente e caratterialmente, perché ha saputo fare tante cose nell'arco di tutta la partita. Sul penalty non c'è un braccio che viene fuori dalla figura, è moviola in campo questa. Non mi sembra né chiaro né evidente questo fallo di mano".