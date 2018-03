Samp, Giampaolo e il messaggio a Ferrero. Il futuro legato al progetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

IL TREND La carriera sulla scia di Maurizio Sarri, almeno negli ultimi anni, fa venire in mente un solo pensiero: se il tecnico toscano andrà via dal Napoli, Giampaolo può essere il primo candidato. Esplosi entrambi a Empoli, il tecnico marchigiano pareva però già prima pronto per il grande salto. C'era la Juventus, con forza, ma le sirene bianconere solo sfiorate lo hanno portato ad avere l'etichetta dell'eterna promessa. Lavoro, sudore, gavetta, hanno dimostrato che le potenzialità e le capacità c'erano tutte e il gioco della Sampdoria lo dimostra.

LA SITUAZIONE ATTUALE In casa, nonostante il tonfo contro l'Inter, ha un rendimento d'altissima classifica. Fuori, invece, da incubo. Uno score inspiegabile ma Giampaolo ha una spiegazione con un messaggio dritto e diretto per il presidente Ferrero e per i tifosi legato agli investimenti, alle cessioni e alla classifica comunque sempre in miglioramento. Sono partiti tanti big, questo Doria sta crescendo altrettanti giovani eppure il rendimento è in salita. Per questo Giampaolo non capisce le critiche e, altrettanto, manda un messaggio alla proprietà chiedendo magari per l'estate che verrà qualche sforzo per tenere alcuni dei migliori gioielli. L'obiettivo per il momento? Resta l'Europa. Perché nonostante le critiche degli ultimi tempi, il meraviglioso giocattolo blucerchiato non si è rotto. La sosta è una manna dal cielo per ripartire e la posizione è sempre quella del settimo posto.

Contratto fino a: 2020

Stipendio: 1,1 milioni di euro

Permanenza: 60%