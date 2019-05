© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande sui singoli: "Quagliarella punta alla classifica marcatori? E' motivato. Ma quello è un obiettivo personale ma noi dobbiamo puntare gli obiettivi collettivi e poi a cascata arrivano quelli personali. Caprari? E' a disposizione, poi devo ancora valutare le condizioni di qualcuno in avanti perchè fra ieri e oggi non hanno gestito le sedute in maniera corretta. Possiamo giocare col trequarti classico o con tre punte atipiche".

Il tecnico blucerchiato ha parlato così invece in merito agli avversari: "E' una squadra che gioca a calcio, mi piace per idea e mentalità. E' l'esempio di squadra di provincia che va a giocarsela. Fa parte del suo DNA. E' una squadra sempre difficile da affrontare anche se penso che la sconfitta con la Spal abbia pesato sulla rincorsa. E' una squadra che cercherà di mettere in difficoltà l'avversario col gioco. Mi aspetto una squadra con grandi motivazioni ma dall'altra parte c'è una squadra che vuole migliorare sé stessa".

Rileggi la conferenza stampa integrale del tecnico della Sampdoria!