Samp, Giampaolo: "Europa? Siamo lì e ci proveremo fino alla fine"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la lotta per l'Europa League: "Il campionato in questo momento è interessante. Resta tutto aperto, per lo Scudetto, per l'Europa e per la salvezza. La Samp è lì e c'è stata sempre, proveremo fino alla fine a raggiungere un obiettivo straordinario. Chi sarà più bravo ce la farà".