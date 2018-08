Samp, Giampaolo: "Felice per l'arrivo di Saponara e Tonelli, sono forti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della del debutto in campionato contro l'Udinese, il tecnico della Sampdoria - Marco Giampaolo - ha parlato anche degli ultimi arrivati dal mercato: "Saponara e Tonelli? Sono due giocatori forti che hanno bisogno di stare bene sul piano fisico e mentale. Stare bene sul piano mentale significa dare costanza al lavoro. I due invece arrivano da situazioni di discontinuità nell'impiego e anche per problematiche fisiche ma ne conosco il valore. Sono giocatori forti che devono acquisire consapevolezza. Sono contento che siano arrivati".