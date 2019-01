Samp, Giampaolo: "Gabbiadini ha entusiasmo. Non giocherà dal 1'"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Samp, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole su Gabbiadini: "È arrivato con grande entusiasmo e questa è una cosa importante. Vediamo se giocherà, sicuramente non dal primo minuto. La Sampdoria non ha avuto problemi a segnare finora, siamo tra i primi attacchi del campionato. Il suo è un innesto di qualità, per dare linfa in avanti. Le partite non si vincono cambiando i terzini".