Samp, Giampaolo: "Gara alla pari con l'Inter. Alla fine energie esaurite"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, dopo il match perso contro l'Inter, parla l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo: "La partita è stata giocata alla pari. L'Inter è forte, ma noi ce la siamo giocata fino alla fine. Essere arrivati al 93' sullo 0-0 e poi prendere il gol lascia un po' di rammarico. Sono contento dei miei calciatori, penso sia cresciuta la squadra e oggi la crescita andava legittimata. Ecco perché sono dispiaciuto. Oggi però avevo solo 3 uomini davanti, quando ne ho 6 posso scegliere.

Gli attaccanti hanno fatto una gara straordinaria, ma erano stanchi. Non avevamo la forza per rincorrere e per smarcarci e continuare a tenerla, avevo detto nell’intervallo ai ragazzi di continuare a tenere palla, ma non avevamo energia, i miei erano sfiniti e mi hanno chiesto il cambio, ci sono mancate le energie per replicare all’Inter. Ramirez, ad esempio, mi ha chiesto il cambio mezz'ora prima della fine.

Ramirez? Le caratteristiche di Ramirez sono diverse rispetto a quelle di Saponara o Caprari. Penso ci sia mancata freschezza. Defrel ha sempre giocato e anche Quagliarella e sapevo che dovevano giocare tutta anche questa. Chiaro che non puoi sprintare tantissime volte. Ci è mancata la forza di stare alti, ci è mancato qualcosa".