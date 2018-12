Samp, Giampaolo: "Grande prestazione, Praet centrocampista moderno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Parma, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Oggi mi è piaciuta l'interpretazione della gara, anche su un terreno non sempre agevole la squadra ha avuto una percentuale di possesso altissima, non ha rischiato quasi nulla, ha dominato il gioco, non abbiamo rinunciato a giocare, nel primo tempo li abbiamo stancati e nel secondo tempo abbiamo raccolto i frutti di quel volume di gioco che oggi ha raggiunto il punto più alto. Serve continuità? Quella della discontinuità fa parte di 18-19 squadre su 20, solo la Juve non perde colpi, le altre sono discontinue, altrimenti la classifica non sarebbe questa, con due vittorie in più saremmo quarti e per noi è una grande ambizione. Sono contento della crescita della squadra e spero di poter ripetere questa prestazione. Praet? Doveva andare a prendersi quella posizione perché non c'erano spazi, ha qualità per giocare dove vuole, è un centrocampista moderno e lo puoi impiegare dove vuoi, è un giocatore sul quale abbiamo investito, gli abbiamo cambiato ruolo e oggi è un leader del centrocampo della Samp".