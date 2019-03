© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan parlando così dei rossoneri: "Il Milan ha qualità. Ha giocatori con buona gestione della palla, forti nell'uno contro uno e non specula sull'avversario. Ci solleciteranno su tutti i piani. La differenza è sempre a vantaggio della qualità rispetto alla fisicità e il Milan ne ha tanta di qualità. Fuori casa non perde da molto, ha numeri e gioca le partite con personalità. Noi ci arriviamo bene perché l'ultima vittoria ci ha dato autostima, dobbiamo fare altrettanto sul piano della prestazione. La posta in palio è alta per entrambe".