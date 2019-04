© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della chiacchierata con il sito ufficiale della Sampdoria, Marco Giampaolo si è concentrato anche sul Torino. "Sarà una partita difficile, è una squadra costruita per tornare in Europa. Ha rinunciato a cedere tanti calciatori per ottenere un obiettivo. Si sono permessi anche il lusso di non cedere Belotti. Stanno programmando da tempo. E' una squadra che prende pochi gol, che subisce poco e dunque sarà una partita tosta e complicata".