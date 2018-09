Samp, Giampaolo: "Inter alle spalle. Con il Cagliari sarà difficile"

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato in vista della sfida di domani contro il Cagliari: "La delusione della sconfitta deve essere circoscritta a un periodo brevissimo e ci mancherebbe che non fosse così. Dobbiamo resettare e ripartire dagli aspetti positivi. Ce la siamo giocata alla pari con l'Inter, nei contenuti tecnici e nel modo di stare in campo. Dobbiamo recuperare sul piano fisico e mentale, non sarebbe cambiato nulla se avessimo giocato dopo una settimana. Siamo dentro al tour de force e l'aspetto mentale fa la sua parte. Queste esperienze ci aiuteranno a crescere e a migliorare. Dobbiamo saper spengere e accendere il motore al momento giusto. Il Cagliari in casa gioca ad alza intensità, ha qualità e rispetto all'anno scorso è migliorata molto. Sarà una partita difficile ma la squadra è pronta. Il risultato si ottiene giocando bene, essendo attenti e motivati. La prestazione nove volte su dieci ti consente di portare a casa il risultato. In questo campionato tutte le partite sono difficili, nessuna però è impossibile. La Juve ha fatto più fatica di noi a vincere a Frosinone, sembrava che il nostro risultato fosse scontato ma sapevo che non era così. Abbiamo grande rispetto per il Cagliari".