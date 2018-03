Samp, Giampaolo: "Inter forte con uno dei migliori allenatori d'Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo si è soffermato anche sull'Inter: "È una squadra forte che in panchina ha uno dei migliori allenatori d'Europa. Però se è una gara difficile per noi, lo sarà anche per loro. Nessuno può permettersi di perdere. Domani mi aspetto una partita giusta, di quelle che sappiamo fare. Dobbiamo sempre dare il verso alla partita, possiamo anche perdere ma in una certa maniera. Se posso permettermi un bicchiere di champagne bevo champagne, ma se non posso e ho la gassosa bevo la gassosa. La Sampdoria non può vincerle tutte, ma non deve accontentarsi quando gioca come col Benevento o col Crotone".