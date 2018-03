Samp, Giampaolo: "Ko pesante solo perché si somma agli altri due"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo il ko col Chievo: "Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, avremmo potuto chiuderlo con più gol di scarto. Nella ripresa abbiamo invece la colpa di non aver continuato a giocare. Mi ero raccomandato coi ragazzi. Usciamo sconfitti e questo non ci sta. Peccato, perché la Sampdoria nel primo tempo mi era piaciuta molto. Ritiro? Era già stato programmato su espressa richiesta dei calciatori. Non c'è da fare drammi. Questa sconfitta viene vista in un certo modo perché si somma alle altre due. Altrimenti non peserebbe, perché la squadra oggi non ha fatto male".