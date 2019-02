Samp, Giampaolo: "Kownacki voleva giocare di più. Sau ok per noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato anche del mercato appena concluso: "Avevo detto che non ne avrei più parlato (sorride ndr). Sono contento che sia chiuso perchè questa è stata una settimana di rottura di scatole. Per quanto riguarda la squadra uno è entrato e uno è uscito. Poi sono stati ceduti ragazzi che avevano giocato meno. In tal senso voglio ringraziare Regini perchè è stato un ragazzo straordinario dal punto di vista tecnico e umano. Ha contribuito alla crescita di questo gruppo. Era giusto andasse a giocare perchè purtroppo ne veniva da un infortunio, però lo saluto con grande affetto. E' andato a giocare in un'altra squadra di Serie A. Significa che il ragazzo ha qualità. Poi sono partiti Leverbe e Rolando che sono andati a giocare. Kownacki reclamava un minutaggio superiore rispetto a quello che gli ho dato ed è andato a giocare. Avevamo uno spazio da riempire e abbiamo scelto Sau. E' un giocatore che per noi è ben contestualizzato. Siamo più snelli. Mi preme recuperare chi è fuori, perché noi non abbiamo disponibili Barreto, Sala, Caprari. Perché la qualità che riesci a esprimere in settimana ti viene dato dai giocatori di qualità. Se ti devi allenare con qualche ragazzo della Primavera è diverso. M arrabbio più per queste cose che per altro".