Samp, Giampaolo: "Murru e Defrel recuperati. Su Sala giudizi prevenuti"

Nella conferenza stampa della vigilia Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato dei giocatori a disposizione per la gara con il Torino: "La formazione? Murru e Defrel sono recuperati, mentre Regini ha subito un infortunio serio, sta lavorando seriamente da mesi per tornare quanto prima e conto di averlo presto con noi per iniziare a riassaporare il campo. Sala? Su Jacopo siete molto prevenuti, ma stiamo parlando di un ottimo calciatore, che si allena bene ed è migliorato molto. Lui è un giocatore sul quale conto molto".