Samp, Giampaolo: "Nessun alibi, usciamo ridimensionati per l'Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, dopo il netto k.o. sul campo del Bologna è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "I tre gol subiti sono stati anche due tiri della domenica, il 3-0 è difficile da commentare. Non ci attacchiamo a nessun tipo di alibi. Temevo la gara dal punto di vista dell'approccio, invece dopo dieci minuti ho visto che la squadra c'era. Questa sconfitta ci ridimensiona nella corsa verso l'Europa".

Sulla formazione: "Abbiamo cambiato alcune cose, è entrato anche Caprari, ma non ci sono stati margini per rientrare. Dovevamo giocare con questo piano tattico, quello del primo tempo. La squadra c'era".

Vi siete accontentati? "No. Oggi abbiamo perso e questo ci ridimensiona, ripeto, ma non ci siamo accontentati. Nel primo tempo c'è stato equilibrio, poi i gol hanno alterato quest'equilibrio. Non mi giustifico assolutamente".