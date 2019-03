Samp, Giampaolo: "Nessun consiglio per Quagliarella, lo alleno soltanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha analizzato così ai canali ufficiali del club la vittoria di oggi a Ferrara: "La squadra ha giocato con ambizione, sapendo che sarebbe stata una gara importante. Dovevamo fare assolutamente punti, sbagliando poco. Se vogliamo restare agganciati al treno europeo d'altronde serve proprio questo. La vittoria di oggi ci dà grande morale ed è meritata, avremmo potuto segnare di più, ma abbiamo anche difeso con ardore il risultato quando la partita si è un po' sporcata nella ripresa. Quagliarella? Prima gli ho fatto una battuta: è andato in doppia cifra proprio quando ha ritrovato me in panchina. È merito suo, a lui non dico nulla. Non ho consigli da dargli, lo alleno soltanto, poi lui si prende quello che vuole. Critiche? Dopo qualche risultato negativo ci stanno, ma a me non interessano. Ogni domenica vedo grande entusiasmo da parte dei tifosi per questa squadra. Il nostro pubblico è il valore aggiunto per noi, sempre".