Samp, Giampaolo: "Noi ancora convalescenti. Schick grande giocatore"

Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'uno a uno nel derby contro il Genoa: "Questa è una partita diversa da tutte le altre, nelle emozioni che vivi quando arrivi allo stadio. I giudizi e la valutazione della gara vanno fatti tenendo conto di queste cose. Siamo partiti bene, con grande personalità, non ci siamo presi neanche il centro del ring. Sull'uno a uno abbiamo perso un po' di convinzione e serenità, e la gara si è un po' sporcata. Il Genoa su quello sporco ha creato diverse situazioni, noi oggi avevamo un centrocampo più di qualità. Non siamo mai annegati e la squadra ha tenuto, il Genoa qualcosa in più se l'è preso, soprattutto sulle seconde palle. La squadra non mi è dispiaciuta, siamo ancora convalescenti. Queste sono le partite più difficili, anche se a mio avviso abbiamo fatto un passo avanti. Poi le partite vinte ti danno più convinzione, noi adesso dobbiamo ritrovarla, ma ho fiducia".

"Sappiamo giocare partite con qualità, queste gare vanno oltre il mero giudizio oggettivo. Pesano, si portano dietro tensioni diverse dietro alle quali devi saper stare. Poi è difficile quando vieni da tre sconfitte e devi giocare un derby pesante, con nonchalance. Non puoi permetterti di sbagliare perché l'errore può pesare. Pensavo peggio, abbiamo saputo lottare con le nostre caratteristiche, senza arretrare. Che Quagliarella facesse una grande partita lo sapevo perché sa prendersi le responsabilità in gare così. Abbiamo giocato con due mezzali come Praet e Jankto, io avevo fuori Barreto e Linetty che sono forse più funzionali quando la gara scende sul piano dell'agonismo. Alla fine ho forzato con Saponara, anche Ramirez ha fatto una grande partita. Abbiamo rischiato perché ho fiducia in questi giocatori".

Chiosa finale sullo stato di forma di Schick: "Per me è sempre valido e forte, poi le aspettative in una piazza diversa dalla nostra possono influire sul rendimento. È sempre un grandissimo giocatore, di qualità e atletismo. Qui ha fatto un grande campionato pur non giocando sempre dall'inizio. Morfologicamente credo faccia più fatica da esterno, qui divideva lo spazio con un altro attaccante. L'investimento fatto dalla Roma seppur oneroso credo abbia le sue motivazioni".