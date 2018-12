Samp, Giampaolo: "Non ci sono compromessi, devi comandare il gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto al termine del match vinto contro il Bologna (4-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "La filosofia si insegue sempre. Sono contento del risultato, la squadra non ha subito il contraccolpo psicologico dopo il gol dell'1-1. Queste sono le classiche partite - prosegue Giampaolo - in cui devi vincere. Spero si possa ripartire da qui e dare continuità. È un campionato equilibrato, secondo me chi avrà continuità potrà togliersi molte soddisfazioni".

Obiettivi? Magari c'è qualche partita in più, ma alcune sfide possono determinare una certa inizia. La Samp deve avere più continuità di risultati e continuità, poi vedremo. Credo sia il campionato più equilibrato degli ultimi anni, tranne la Juventus".

Quagliarella? Ci sorprende sempre di più, è come se ringiovanisse. Era in crescendo già dal derby, si è riconfermato anche stasera. Ha un grande senso del gol. Ci ha abituato a questo tipo di partite, davanti erano in palla e si vedeva".

Può essere chiamato in nazionale ad Euro 2020? Fabio è infinito, attualmente è il miglior cannoniere degli italiani in attività. Sta bene ed ha la maturità per gestire i momenti della gara. È sereno, ha tanta autostima. È un giocatore che sa fare le cose, più invecchia e più migliora. Ha altruismo negli atteggiamenti, non dimostra di avere gli anni che ha. Sposo anche io questa iniziativa".

Vi divertite con il 4-3-1-2? "Abbiamo cambiato tanti interpreti, li rincorriamo ancora giocatori con certe caratteristiche. Io so di cosa c'è bisogno, serve tanta qualità. Questa sera abbiamo vinto 4-1, ma abbiamo avuto una percentuale di possesso palla minore. La filosofia non accetta compromessi: devi comandare tu, c'è bisogno di qualità. Rincorro questo sogno anche con i giocatori sconosciuti, ma c'è bisogno di qualità".

Ekdal-Vieira? "Ekdal sa giocare con mestiere, il bambino (Ronaldo Vieira, ndr) non ha mestiere ma ci arriverà. A Roma è stato il migliore in campo, questa sera ha sentito la partita un po' di più. Torreira, a parità di età, aveva più personalità".

Difficile sostituire Torreira? "Voleva fare il calciatore. In due anni non ha sbagliato un allenamento, era sempre sul pezzo. Voleva fare il calciatore, è arrivato con una valigia di cartone ma aveva tanta fame. La differenza tra un giocatore e l'altro è proprio la voglia. Ne ho conosciuti tanti di giocatori forti. Magari lui esagerava anche. Spero che Vieira possa fare lo stesso".