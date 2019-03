Samp, Giampaolo: "Non possiamo più sbagliare, la squadra è motivata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta in casa della SPAL, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Per quanto riguarda il VAR sapevamo prima della gara che non avevano una comunicazione diretta, quindi le decisioni potevano subire un ritardo per la difficoltà della comunicazione diretta, poi il VAR quando l'arbitro si appresta a visionare le immagine è inutile far casino, è lì e non penso possa subire condizionamenti, poi si può anche sbagliare e non sto parlando di questa gara perché non ho rivisto niente ma lì ci vuole collaborazione, io mi fido molto del mezzo televisivo ma rispetto al passato abbiamo fatto passi straordinari, può toccare una volta a me, poi a te, li accetto e si avanti. La Sampdoria ha dominato nel primo tempo poi è stata brava a giocarla anche sul piano fisico nella ripresa, abbiamo corso pochi rischi ma la vittoria non è in discussione. Quagliarella ha fatto due gol straordinari, è partito brillante, motivato, ma tutti sono stati un pericolo costante per la SPAL, anche gli altri sono stati bravi. Mi è piaciuto Saponara, Gabbiadini, Quagliarella, erano motivati, ho detto ai ragazzi che non potevamo sbagliare, abbiamo già sbagliato in casa col Frosinone, da qui fino in fondo bisogna sbagliare poco o nulla".