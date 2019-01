© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha commentato così la sconfitta ai tempi supplementari contro il Milan. Ecco la sua analisi ai microfoni di Rai Sport: "Oggi mi prendo la prestazione e la personalità con la quale abbiamo giocato. Passare il turno ci avrebbe dato uno status importante, ma non molliamo. Continueremo a lavorare per crearcelo, sono orgoglioso della squadra. Il Milan ha vinto, complimenti a loro. Ma nei contenuti non ne usciamo sconfitti".