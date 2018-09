Samp, Giampaolo: "Praet è a disposizione. Caprari in dubbio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Queste le sue parole sulla situazione degli acciaccati: "Praet è subentrato nella sfida di due giorni fa. È a disposizione. Caprari non lo so. Ne ho tre/quattro in grande dubbio. Aspetto le 17 per capire qualcosa in più".