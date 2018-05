Samp, Giampaolo: "Praet grandissima mezzala, ma può giocare play"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato così di Dennis Praet e della sua crescita: "Penso sia migliorato ma è difficile arrivare in Italia ed essere efficaci e pronti. Penso che quando arrivano hanno bisogno di orientamento. Diverso discorso per Ramirez o per Bruno Fernandes che erano già stati in Italia. Se le qualità le hai prima o poi le tiri fuori. Lui ha tecnica, motore, penso sia migliorato nella fase di non possesso palla. Per me resta sempre una grandissima mezzala, può fare il ruolo di trequartista ma non mi cambia nulla. In futuro può anche giocare play".