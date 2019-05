Samp, Giampaolo: "Quagliarella capocannoniere sarebbe una vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Chievo, ha parlato anche di Fabio Quagliarella: "Fabio gioca per il suo obiettivo personale. Sta bene, in allenamento lo vedo motivato perché giustamente ci tiene. Farà di tutto per non farsi sfuggire l'obiettivo che è alla portata. Al massimo la deciderà all'ultima partita. Sarebbe una piccola vittoria, personale ma anche di squadra. La Samp non ha avuto grandi difficoltà a mandare in gol i calciatori, deve trovare più equilibrio fra le proposte offensive ed essere forti difensivamente".