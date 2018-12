© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha analizzato ai microfoni di Radio Rai la vittoria contro il Chievo: "Non è stato semplice, il Chievo è in salute. Veniva da una striscia di risultati positiva, c'è voluta la capacità nell'essere attivi nei 90', loro hanno messo in campo molto. Il gol di Fabio è un'altra perla, merito alla mia squadra".

Samp da Europa? "Sì ho già detto che la classifica rispecchia la nostra autostima. Ce la godiamo, ma per rimanere lì per nove mesi non è mentalmente semplice. Le grandi squadre fanno la differenza anche dal punto di vista mentale".

Quagliarella? "Continua a migliorare la sua autostima. Sa quando correre e recuperare, è un giocatore completo ma soprattutto maturo nell'interpretazione della gara".